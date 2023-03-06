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В Турции по делу об обрушившихся во время землетрясений зданиях проходит почти 1000 человек

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Hussein Malla/AP

В Турции расследуется дело о рухнувших во время землетрясений зданиях, сообщает Anadolu Agency.

В настоящий момент уже 247 человек арестованы по обвинению в некачественном строительстве зданий, которое привело к полному разрушению построек.

Известно, что всего после 6 февраля было задержано 997 подозреваемых. Часть из них была отпущена, 322 человека находятся под судебным контролем.

Также сообщается, что 198 подозреваемых будут арестованы в ближайшее время — санкция на это уже получена от ведомства. Задержанию в рамках уголовного дела будут подвергнуты еще более ста человек.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что к 27 февраля власти Турции выявили подозреваемых среди руководителей и сотрудников компаний-застройщиков и фирм-подрядчиков. На тот момент арестованы из них были 188 человек.

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