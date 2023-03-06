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Суд Тулы оставил под арестом фигуранта дела о подделке документов для убийства Дугиной

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Пролетарский районный суд Тулы решил на шесть месяцев продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Кузнецову, обвиняемому в подделке документов, которые были использованы при организации убийства журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Об этом журналистам сообщила пресс-служба прокуратуры региона, передает ТАСС.

В настоящем судебном заседании Кузнецову срок содержания под стражей продлен на 6 месяцев с даты поступления уголовного дела в суд», — отметили в прокуратуре.

Следующее судебное заседание должно пройти 16 марта.

Ранее в Пролетарском суде Тулы заявили, что заказчики в деле о подделке документов, использованных при организации убийства Дарьи Дугиной, не установлены.

До этого «Известия» сообщали, что подельник Натальи Вовк, обвиняемой в убийстве российского политолога Дарьи Дугиной, Андрей Кузнецов в данный момент находится в московской больнице ФСИН РФ на карантинно-изоляционных мероприятиях в инфекционном отделении.

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