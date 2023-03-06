Синоптик рассказал о погоде 8 марта в Москве

Жители и гости Москвы на этой неделе почувствуют «дыхание весны», а во второй половине дня в Международный женский день ожидается самая сложная и неприятная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, передает РИА Новости.

«На этой неделе в Москве не совсем весенняя погода, но «дыхание весны» будет иметь место. А самая сложная, неприятная погода ожидается во второй половине дня в среду, в праздничный выходной», — сказал синоптик.

Как рассказал Синенков, в ночь на 7 марта в столице ожидается около -5°C, а в Московской области — от -3°C до -8°C. Погода будет облачная с прояснениями, также ожидается кратковременный снег и ветер 3-8 метров в секунду.

«В течение дня в среду будет происходить смена воздушных масс, пройдет теплый атмосферный фронт, и если в утренние часы температура будет порядка минус 7-8°C, то к вечеру температура повысится практически на 10 градусов», — отметил он и добавил, что вечером ожидается плюс 1-3°C, причем потепление будет сопровождаться осадками в виде снега, мокрого снега и, возможно, дождя. Ветер ожидается сильный — до 10 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, 9 и 10 марта погода днем будет находиться в пределах от ноля до +1°C, а в ночные часы температура может опуститься до -8°C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зимняя погода сохранится в столичном регионе всю предстоящую неделю.