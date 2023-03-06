Появились кадры аварийной посадки вертолета Ми-8 в Воронежской области

Telegram-канал «112» обнародовал кадры аварийной посадки российского вертолета Ми-8 в Воронежской области.

На кадрах видно, как Ми-8 цепляется за линию электропередач, после чего совершает длинный разворот и зависает в воздухе, чтобы совершить посадку.

Об аварийной посадке вертолета ранее 6 марта сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Инцидент произошел в Павловском районе региона. Глава области подчеркнул, что никто не пострадал. На место была направлена спецслужба.

В конце февраля телеканал RT сообщал, что в Мурманской области разбился вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились восемь человек. Вертолет упал недалеко от площадки Ловозеро. В результате инцидента не менее четырех человек получили травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.