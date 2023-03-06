Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Появились кадры аварийной посадки вертолета Ми-8 в Воронежской области

Telegram-канал «112» обнародовал кадры аварийной посадки российского вертолета Ми-8 в Воронежской области.

На кадрах видно, как Ми-8 цепляется за линию электропередач, после чего совершает длинный разворот и зависает в воздухе, чтобы совершить посадку.

Об аварийной посадке вертолета ранее 6 марта сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Инцидент произошел в Павловском районе региона. Глава области подчеркнул, что никто не пострадал. На место была направлена спецслужба.

В конце февраля телеканал RT сообщал, что в Мурманской области разбился вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились восемь человек. Вертолет упал недалеко от площадки Ловозеро. В результате инцидента не менее четырех человек получили травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть