RTL Nieuws: в Нидерландах расследуют 45 возможных случаев нарушения санкций против РФ

В Нидерландах расследуют 45 возможных случаев нарушения санкций против России, сообщает RTL Nieuws.

По данным телеканала, 29 из 45 расследований связаны с нарушениями санкций на импорт и экспорт продукции. Другие уголовные дела касаются финансовых ограничений.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести санкции против Китая в случае получения подтверждения о поставках им вооружений России.

Как ранее заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали, в Еврокомиссии надеются, что КНР не будет поставлять оружие России.

По ее словам, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ясно донес до главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Ван И послание о том, что Пекин не должен продавать или предоставлять оружие Москве.

Также в ЕС анонсировали усиление контроля за соблюдением санкций против РФ.