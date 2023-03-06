Африканское племя проводит фестиваль, на котором чествуют мужчину с самым большим животом

Племя Боди из Эфиопии проводит ежегодный фестиваль, на котором чествуют мужчину с самым большим животом, пишет Oddity Central. Чтобы подготовиться к соревнованиям, участники полгода откармливают себя.

Боди — племя землевладельцев и пастухов — не скрывает свою любовь к большим животам, устраивая каждый год праздник в их честь. Во время фестиваля члены жюри выбирают человека с самым большим животом, присваивая ему титул «толстяк года».

Но для того, чтобы принять участие, мужчины должны полгода придерживаться специальной откормочной диеты из коровьего молока, йогурта и меда. Кроме того, им запрещается практически любая физическая активность.

В день фестиваля, который обычно проходит в июне или июле, мужчины покрывают себя глиной и пеплом и выставляют на всеобщее обозрение свои толстые животы.

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