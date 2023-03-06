В США мужчина был укушен аллигатором, когда открыл входную дверь в поисках источника шума

Во Флориде мужчина подвергся нападению самца аллигатора, который находился у его входной двери, сообщает USA Today

Инцидент произошел около 10 часов вечера в пятницу 3 марта в Дейтона-Бич, Флорида.

Известно, что владелец дома услышал шум у своей входной двери и решил, что кто-то ищет его сына.

Мужчина приоткрыл дверь и был атакован аллигатором. В результате пострадавший получил укус в верхнюю область бедра. Травма не угрожала его жизни, но все же он был госпитализирован.

Прибывшие на место происшествия офицеры полиции обнаружили хищника недалеко от главного входа в здание. Они вызвали траппера, занимающегося поимкой диких животных по лицензии.

Охотнику удалось поймать забежавшего под трейлер аллигатора. Животное оказалось самцом длиной больше 2 метров. Он был пойман в ловушку, а позже усыплен.

Также специалист предупредил, что у этих хищников скоро начнется брачный сезон, поэтому их будут чаще видеть на улицах в поисках самок.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркском парке поймали замерзшего крокодила. Он был доставлен в зоопарк для реабилитации.