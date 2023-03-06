Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США мужчина был укушен аллигатором, когда открыл входную дверь в поисках источника шума

close
100%
Depositphotos

Во Флориде мужчина подвергся нападению самца аллигатора, который находился у его входной двери, сообщает USA Today

Инцидент произошел около 10 часов вечера в пятницу 3 марта в Дейтона-Бич, Флорида.

Известно, что владелец дома услышал шум у своей входной двери и решил, что кто-то ищет его сына.

Мужчина приоткрыл дверь и был атакован аллигатором. В результате пострадавший получил укус в верхнюю область бедра. Травма не угрожала его жизни, но все же он был госпитализирован.

Прибывшие на место происшествия офицеры полиции обнаружили хищника недалеко от главного входа в здание. Они вызвали траппера, занимающегося поимкой диких животных по лицензии.

Охотнику удалось поймать забежавшего под трейлер аллигатора. Животное оказалось самцом длиной больше 2 метров. Он был пойман в ловушку, а позже усыплен.

Также специалист предупредил, что у этих хищников скоро начнется брачный сезон, поэтому их будут чаще видеть на улицах в поисках самок.

Ранее сообщалось, что в нью-йоркском парке поймали замерзшего крокодила. Он был доставлен в зоопарк для реабилитации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть