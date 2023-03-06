В Израиле кадровые военные присоединились к протестам против судебной реформы

Пилоты 69-й эскадрильи ВВС Израиля, известной как «Молоты», присоединились к протестам против судебной реформы. Об этом сообщает издание Haaretz.

С 6 марта летчики не будут приходить на тренировки и будут являться лишь для выполнения «оперативных задач». 69-я эскадрилья ВВС является одним из передовых подразделений, эксплуатирующим усовершенствованные самолеты F-15 Thunderbird, которые служат армейской ударной силой дальнего действия. В 2007 году эскадрилья и ее резервисты участвовали в атаке на ядерный реактор в Сирии.

К протестам в знак солидарности присоединились около 300 артиллеристов. Около 150 резервистов, занимающихся предотвращением киберугроз, заявили, что приостановят работу, если судебная реформа будет продвинута.

20 февраля парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе. В Израиле заявляют, что она нарушает баланс между тремя ветвями власти в пользу правительства.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль отвергает заявления главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, назвавшего возможный удар еврейского государства по ядерным объектам Ирана незаконным, объяснив это тем, что такой удар является мерой самозащиты.