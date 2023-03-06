Президент США Джо Байден снова споткнулся во время подъема по трапу самолета

Президент США Джо Байден вновь споткнулся во время подъема по трапу самолета. Об этом сообщил телеканал WFSA.

На кадрах видно, что он оступился примерно на середине своего пути по трапу. Байден потерял равновесие и выбросил руки вперед для того, чтобы смягчить возможное падение, однако американский лидер смог устоять на ногах и смог продолжить восхождение по трапу самолета.

22 февраля Байден оступился, поднимаясь по трапу борта «номер один», перед отлетом из столицы Польши. Американский лидер споткнулся и упал, но быстро встал и продолжил подъем.

До этого у Байдена возникли проблемы с трапом самолета в начале января, по возвращению политика с отдыха в штате Делавэр. Видео было снято на авиабазе Эндрюс, на кадрах видно, что сильный ветер едва не помешал Байдену спуститься по трапу, а по словам представителей американского президента, прежде чем спуститься, Байдену пришлось полчаса подождать на борту.

В сентябре 2021 года Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One. После того, как американский президент споткнулся и упал, он встал и помахал рукой провожающим.