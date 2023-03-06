Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Cамолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска при попытке взлета

Cамолет выкатился за пределы ВПП при попытке взлета в Мурманске, никто не пострадал

close
100%
Freepik

В главке МЧС по Мурманской области сообщили ТАСС, что пассажирский самолет утром 6 марта выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска при попытке взлета

«В 08:08 за пределы полосы выкатился самолет авиакомпании «Северсталь», следовавший в Архангельск. Выкатывание произошло при попытке взлета», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что работу аэропорта на прием и выпуск воздушных судов приостановили. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что летевший из Казани в Дубай самолет сел в Самаре из-за пьяного дебошира. Отмечалось, что долететь до Объединенных Арабских Эмиратов россиянам помешал спор о политике. Сообщалось, что один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, « так рьяно доказывал соседу свою точку зрения, что начал бросаться на него с кулаками». Из-за этого пилот решил посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту, которым стал самарский Курумоч.

До этого сообщалось, что в самолете, который следовал по маршруту из Пакистана в Дубай, пассажир разбил иллюминатор и устроил драку с бортпроводниками.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть