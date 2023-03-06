Cамолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска при попытке взлета

В главке МЧС по Мурманской области сообщили ТАСС, что пассажирский самолет утром 6 марта выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска при попытке взлета

«В 08:08 за пределы полосы выкатился самолет авиакомпании «Северсталь», следовавший в Архангельск. Выкатывание произошло при попытке взлета», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что работу аэропорта на прием и выпуск воздушных судов приостановили. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что летевший из Казани в Дубай самолет сел в Самаре из-за пьяного дебошира. Отмечалось, что долететь до Объединенных Арабских Эмиратов россиянам помешал спор о политике. Сообщалось, что один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, « так рьяно доказывал соседу свою точку зрения, что начал бросаться на него с кулаками». Из-за этого пилот решил посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту, которым стал самарский Курумоч.

До этого сообщалось, что в самолете, который следовал по маршруту из Пакистана в Дубай, пассажир разбил иллюминатор и устроил драку с бортпроводниками.