Житель США устал выплачивать аренду и ушел в пещеру на 16 лет

Мужчина ушел в пещеру на 16 лет, чтобы не платить аренду. Его историю пересказывает LAD Bible со ссылкой на YouTube-канал «Only Human» .

Дэниел «Суэло» Шеллабаргер прожил в пещере 16 лет. Он ушел туда в 2000 году, когда ему надоело искать деньги на арендную плату за квартиру. Мужчина вернулся обратно, когда его престарелым родителям потребовалась помощь и уход.

Все годы жизни вдали от общества Суэло не пользовался деньгами и полностью отказался от благ современной цивилизации. Дэниел нашел пещеру в Юте и жил там, собирая отбросы из мусорных баков, отходы с обочин проезжих частей и выращивая овощи.

Пещеры привлекали его еще с середины 1990-х годов, тогда он пользовался деньгами, но в один день оставил последние банкноты в кабинке телефона-автомата и отправился в горы.

«Я достал деньги из кармана и подошел к телефонной будке где-то в Пенсильвании, положил их сверху и решил, что кто-нибудь их возьмет», — рассказал отшельник.

Суэло признался, что еда из объедков не вызывала у него тошноты, и он считает, что легко можно найти себе пропитание, даже если у тебя нет денег, потому что люди выбрасывают слишком много.

Он также сообщил, что не имел талонов на питание или какой-либо государственной поддержки. Единственным атрибутом современной жизни, которым он пользовался, стал библиотечный компьютер, так как в какой-то момент он начал вести свой блог.

Свобода имела для Суэло первостепенное значение. Современная жизнь сильно угнетала его. Он даже думал покончить с собой до тех пор, пока не ушел в странствия.

«Я просто почувствовал, что мне совершенно комфортно и абсолютно свободно, я чувствую себя как дома, и неважно, где я нахожусь, я чувствую себя как дома», — поделился мужчина.

После того, как он стал вести кочевой образ жизни, депрессия у Суэло прошла.

Ранее сообщалось, что житель Китая, ограбивший заправку на $23, 14 лет прятался в горной пещере, скрываясь от полицейских. В итоге он сам привел их в пещеру и добровольно сдался. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.