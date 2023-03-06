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Южная Корея выплатит компенсации жертвам принудительного труда в Японии во время войны

Южная Корея объявила о планах решить вопрос выплат компенсаций жертвам принудительного труда в Японии. Об этом рассказало издание The Straits Times.

По данным издания, Сеул решил уладить многолетние споры с Токио по поводу выплат компенсаций. Согласно плану, корейское правительство выплатит средства подневольным работникам через общественный фонд, финансируемый компаниями частного сектора. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел страны Пак Чжин.

Предложение вызвало негативную реакцию со стороны пострадавших и их родственников, поскольку таким образом Япония освобождается от выплат репараций, отмечает ФАН.

Источник в японском правительстве, близкий к президенту Японии Фумио Кисиде, сообщил журналистам, что США оказывают давление на обе стороны с целью примирения, но основным фактором, побудившим Сеул к такому решению, является геополитическая угроза со стороны Северной Кореи.

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