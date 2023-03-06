Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Чите суд выносит приговор по делу о гибели в ДТП четырех человек

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека. Виновная в их гибели уже признала свою вину и попросила прощения у семей погибших, сообщает издание Chita.ru из зала Черновского районного суда.

6 марта в читинском суде проходят слушания по делу о смертельном ДТП, случившемся в ночное время 17 августа 2022 года недалеко от поселка ГРЭС. Всего участниками аварии стали 7 человек.

Toyota Sprinter под управлением обвиняемой врезалась в Toyota Camry, все пассажиры которой погибли на месте происшествия. В машине с 41-летней жительницей Читы находилась ее подруга, которая также скончалась.

Ранее сообщалось, что виновница ДТП и ее подруга были пьяны, а машина была угнана у сожителя обвиняемой. При этом женщина заявляла, что машину вел знакомый ее погибшей подруги, который в итоге скрылся с места происшествия.

На суде женщина извинилась перед потерпевшими членами семей погибших.

«Каждое судебное заседание я смотрю на слезы мам, это очень больно. Мои чувства невозможно объяснить, мне очень жаль. Я прошу прощения у всех семей погибших. Вы вырастили достойных людей, которых я забрала. Простите, пожалуйста», — заявила подсудимая.

Издание также сообщало, что на месте аварии она забрала у одной из погибших телефон.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в ДТП в Нижнем Новгороде погибли 4 человека. Водитель автомобиля развернулся через две сплошные и выехал на полосу встречного движения, а затем столкнулся с грузовиком.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть