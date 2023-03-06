МЧС: спасатели эвакуировали 40 рыбаков на Сахалине, которых унесло в море на льдине

Спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали 40 рыбаков в районе населенного пункта Лесное в Сахалинской области, которых унесло в море на отколовшейся льдине. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Спасательная операция проводится на удалении 1,5-2 км от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре», — отметили в МЧС.

Сообщается, что работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Сахалинской области оторвало льдину с рыбаками. Отмечалось, что в спасательной операции задействовали более десяти сотрудников МЧС и также свыше десятка единиц техники. Также агентство по делам гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области заявляло, что на место ЧС выехали спасатели поисково-спасательного отряда им. В.А.Полякова.

До этого сообщалось, что МЧС спасли 18 человек, которых унесло в Охотское море на дрейфующей льдине. Инцидент произошел в районе сел Стародубское и Взморье Долинского района Сахалинской области.