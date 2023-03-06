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Тело погибшего с рыболовецкого судна обнаружено у спорных островов Сенкаку

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сотрудники японской береговой охраны нашли тело члена экипажа рыболовецкого судна, которое перевернулось 5 марта около островов Сенкаку (Дяоюйдао). Территории являлись предметом территориального спора Японии и Китая, пишет Kyodo.

Сотрудники береговой охраны устанавливают личность погибшего.

В результате происшествия пропали без вести рыбак с Тайваня и шестеро граждан Индонезии.

Продолжается поисковая операция.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал министру обороны Ли Чон Сопу развернуть дополнительные военно-морские силы специального назначения для поиска и спасения пропавших членов экипажа судна. Военно-морской флот республики направил в район инцидента три корабля, один самолет и пять водолазов-глубоководников.

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