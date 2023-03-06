Адвокат Идамжапов: расследование уголовного дела Ройзмана о дискредитации ВС РФ завершено

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) о дискредитации Вооруженных сил России, завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

«[Эти] сведения близки к правде. Я не исключаю, что рассмотрение уголовного дела в отношении Евгения Вадимовича [Ройзмана] по существу может начаться к концу марта», — сказал Идамжапов, комментируя слова журналиста Алексея Венедиктова (признан в РФ иностранным агентом) о том, что бывший мэр Екатеринбурга заканчивает ознакомление с материалами дела.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил, что экс-мэру города Евгению Ройзману в качестве меры пресечения по уголовному делу о дискредитации ВС РФ нельзя посещать места, где проводятся публичные мероприятия.

Ройзмана задержали рано утром 24 августа в связи с уголовным делом о дискредитации ВС РФ. В его квартире, фонде, а также в частном музее Невьянской иконы были проведены обыски.