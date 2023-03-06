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Пара пенсионеров провалилась под лед, переезжая Амур на самодельном вездеходе

Пожилая пара с острова Большой Уссурийский провалилась под лед, переезжая реку Амур на самодельном вездеходе.

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, жители острова не учли потепление, когда прокладывали маршрут. Пара провалилась под лед на своем транспортном средстве.

Промокшую насквозь женщину забрали соседи. Ее супруг отказался бросать свое транспортное средство. Он держал его до самой ночи на веревке. Когда прибыли спасатели, умолял вытащить вездеход.

Пришлось вызывать участкового — он объяснил, что достать транспорт невозможно. Мужчину доставили домой. За выезд на лед, ему придется заплатить штраф в три тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что льдину с рыбаками оторвало на юге Сахалина.

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