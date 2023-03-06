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Врач перечислила приводящие к выпадению волос заболевания

Врач Филева заявила, что выпадение волос может быть при заболеваниях ЖКТ и анемии

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Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала газете «Известия», что ряд заболеваний может приводить к выпадению волос.

Потеря волос, обусловленная действием дигидротестостерона, называется «андрогенетическая алопеция». Одна из основных причин этой неприятной ситуации — избыточный объем данного полового гормона, указала врач.

«Если в организме нарушается обмен веществ, то первыми на неполадки реагируют волосы — тускнеют, ломаются, выпадают», — сказала дерматолог.

Кроме того, по словам Филеовой, проблемы с щитовидной железой могут обернуться выпадением волос.

Анемию врач также внесла в список заболеваний из-за которого выпадают волосы. Выявить ее можно сдав общий анализ крови и исследование уровней сывороточного железа, ферритина и трансферрина.

Ранее врач-дерматолог и трихолог АО «Медицина» Ольга Саперова заявила, что уменьшить выпадение волос и стимулировать их рост, можно употребляя жирные сорта рыбы, яйца, орехи, шпинат и авокадо.

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