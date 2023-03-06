Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 марта

Облачная погода, небольшой снег, а также до минус двух градусов ожидается в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что днем в Москве будет минус два-ноль градусов, а в ночь на вторник ожидается до семи градусов мороза

В Московской области температура будет от минус четырех до плюс одного градуса. Ночью – до десяти градусов мороза.

Ветер юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление — около 736 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд допустил, что весеннее потепление придет в Москву в 20-х числах марта.