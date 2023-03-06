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Аварию на теплосетях Владивостока устранили

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Специалисты устранили аварию на теплосетях Владивостока, из-за которой в понедельник без тепла и горячей воды остались тысячи жителей города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей.

Утром 6 марта авария привела к отключению горячей воды и подачи тепла в домах 6 тыс. жителей Владивостока.

«Порыв на теплотрассе устранен», — сообщили собеседник информагентства.

По факту аварии прокуратура начала проверку, после которой надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав граждан.

Ранее в Тверской области около 27 тыс. жителей остались без света из-за непогоды.

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