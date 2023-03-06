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В Енисейском заливе белый медведь пришел к атомному ледоколу «Вайгач»

В Енисейском заливе к атомному ледоколу «Вайгач» пришел белый медведь. Судя по всему, животное уже знакомо с другими экипажами. Медведь пытался выпросить у людей что-нибудь вкусное.

«Хар­изматичный мишка ста­рался изо всех сил, но остался без угощений. Диких животных кормить нельзя, они не должны привык­ать к людям», — пишет Telegram-канал «Слива», который разместил видео.

Ранее в Китае семья два года растила дома медведя и считала его собакой. Когда китаянка привезла «собаку» к себе домой, она была, по крайней мере, подходящего для щенка мастифа размера.

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