Более 6 тыс. жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Авария привела к отключению горячей воды и подачи тепла в дома 6 тыс. жителей Владивостока. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

«Установлено, что <…> в связи с порывом на участке теплотрассы в районе дома 104 по Океанскому проспекту во Владивостоке без коммунальных услуг остались более 6 тыс. жителей», — приводит ТАСС заявление прокуратуры.

Отмечается, что граждане проживают в 23 домах по Океанскому проспекту и проспекту Острякова, а также улицах Некрасовской и Отлогой.

По факту аварии прокуратура начала проверку, после которой надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав граждан.

Ранее в Тверской области около 27 тыс. жителей остались без света из-за непогоды.