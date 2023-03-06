Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что не менее трех взрывов прозвучало в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

«В областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучало не менее трех взрывов», — написал Рогов в Telegram-канале.

По предварительным данным, работает ПВО ВСУ по «Гераням», летящим по складам с боеприпасами и местам расположения военной техники украинских военных.

Ранее сообщалось, что в Киевской и Днепропетровской областях прозвучали взрывы.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.