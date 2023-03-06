Один человек погиб и двое ранены при падении легкомоторного самолета под Нью-Йорком

Один человек погиб при падении легкомоторного самолета под Нью-Йорком. Об этом сообщил телеканал NBC.

Кроме того, двое находившихся в самолете человек пострадали в результате происшествия. Они госпитализированы.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что легкомоторный самолет Piper PA 28 разбился на подлете к аэропорту Фармингдейла. Аэропорт находится примерно в 32 км к востоку от Нью-Йорка.

По предварительным данным, на земле пострадавших нет.

Ранее в Израиле легкомоторный самолет упал на автомобильное шоссе через несколько минут после взлета.