ЕССЦ: землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано 6 марта на филиппинском острове Минданао. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 23 км к юго-востоку от города Компостела, здесь проживает около 42 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Таджикистане. Пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи заявила, что в Горно-Бадахшанской автономной области страны зафиксировано землетрясение.