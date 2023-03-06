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ЕССЦ: землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Филиппинах

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Renz Adrian Ronda/Reuters

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано 6 марта на филиппинском острове Минданао. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 23 км к юго-востоку от города Компостела, здесь проживает около 42 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Таджикистане. Пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи заявила, что в Горно-Бадахшанской автономной области страны зафиксировано землетрясение.

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