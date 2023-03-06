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На Украине рассказали о желании «истощить блокадой» население Крыма

Полковник ВСУ Черник сообщил о желании Киева истощить население Крыма блокадой

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Военный аналитик и полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Черник в эфире телеканала «Говорит большой Львов» заявил, что Киев рассматривает вариант блокады Крыма на истощение.

«Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится», — цитирует Черника РИА Новости.

Он отметил, что для военных это не сверхсложное задание.

Черник уточнил, что для реализации этого плана Киеву потребуется уничтожить Крымский мост. Однако без авиации и дальнобойных ракет это не по силам.

В частности, по словам полковника, для этой цели подойдут американские F-16.

Накануне американский журналист, ведущий YouТube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано заявил, что идея Запада об «освобождении» Крыма от России глупа и абсурдна.

Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что Украина не обладает возможностями для военного захвата Крыма, но в Киеве не откажутся от попыток провести подобную операцию.

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