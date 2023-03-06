В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад

Склад загорелся в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Склад находится на улице Вокзальная. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

«По прибытии установлено, что горит складское помещение, огнем повреждена кровля здания», — приводит ТАСС заявление МЧС.

Площадь возгорания составляет 200 кв. м.

К тушению огня привлечены 24 человека и восемь единиц техники. Данных о пострадавших нет.

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