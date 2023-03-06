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РБК: в Пулково экстренно приземлился ракетоносец Ту-22М

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Alex Beltyukov/Wikimedia

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М запросил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в петербургском транспортном комплексе.

«Самолет сел, все в порядке», — заявил источник.

Он также отметил, что посадка не была аварийной.

Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге к аварийной посадке готовится военный самолет. Предварительно, речь шла о Ту-22М. Также отмечалось, что на месте в аэропорту дежурили экстренные службы.

Утром 28 февраля Telegram-канал 112 заявлял, что аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта. На территории авиагавани был введен план «Ковер», в соответствии с которым все самолеты должны немедленно высадить пассажиров и вывести из своего воздушного пространства все самолеты, за исключением военных и спасательных. Сообщалось также, что воздушное пространство над аэропортом закрыли в радиусе 160 — 200 км.

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