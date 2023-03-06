Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре

Взрывы слышны в Днепре на востоке Украины. Об этом сообщило «РБК Украина».
По данным агентства, звуки взрывов раздались в пригороде Днепра.
При этом другие подробности не приводятся.
В настоящее время в Днепропетровской, а также еще нескольких областях Украины действует воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.
Ранее сообщалось, что в Харькове произошел взрыв. Данных о жертвах и разрушениях нет.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.