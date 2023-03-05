Klymenko Time: в Харькове произошел взрыв

В Харькове зафиксирован взрыв. Об этом информирует украинская газета Klymenko Time.

Данных о жертвах и разрушениях нет. Иные подробности не сообщаются.

Ранее 5 марта на Украине в пятый раз за день объявили воздушную тревогу. Сирены в настоящее время звучат в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных киевским властям районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны Соединенных Штатов и их союзников.

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