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Тошнотворный запах дуриана в салоне заставил самолет развернуться

Рейс «Стамбул-Барселона» был вынужден развернуться из-за невыносимого запаха дуриана

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Wikimedia Commons

Самолет, следующий рейсом Стамбул-Барселона, вернулся в аэропорт вылета по причине невыносимого запаха тропического фрукта дуриан в грузовом отсеке. Об этом информирует турецкий телеканал TRT Haber.

По данным локального информагентства IHA, самолет авиакомпании Turkish Airlines вылетел из Стамбула в Барселону в 15:35, но уже спустя час совершил экстренную посадку в аэропорту вылета.

Уточняется, что пилот принял решение вернуться в аэропорт Стамбула исходя из соображений безопасности, так как получил предупреждение от датчиков в грузовом отсеке в ходе выполнения полета. Помимо того, экипаж заметил дурной и сильный запах, шедший из грузового отсека. После посадки и осмотра было установлено, что датчики сработали из-за тропического фрукта дуриан, который отличается тошнотворным запахом. Пассажиры были вынуждены отправиться в пункт назначения другим рейсом.

Ранее полуобнаженный продавец дурианов стал звездой соцсетей в Малайзии.

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