Мэр Первомайска Колягин: житель Золотого-5 погиб при детонации неустановленного предмета

Мэр города Первомайска, в ведении которого находится Золотое-5, Сергей Колягин в своем Telegram-канале сообщил, что местный житель погиб, подорвавшись на неустановленном предмете на бывшей линии разграничения.

«На территории бывшей линии разграничения вблизи высоковольтных линий электропередачи, где проводятся ремонтные работы, на неустановленном предмете подорвался житель города Золотого-5», — написал Колягин.

Чиновник добавил, что от полученной минно-взрывной травмы мужчина 1987 года рождения скончался на месте.

Также Колягин выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал местных жителей быть бдительными.

13 февраля сообщалось. что мирный житель был ранен в результате подрыва на запрещенной мине «Лепесток» в селе Новая Гусаровка, расположенного в Харьковской области.