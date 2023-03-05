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В центре Вены проходит митинг против поставок оружия Украине

В центре Вены проходит митинг, участники которого требуют нейтральной позиции Австрии в конфликте на Украине и протестуют против поставок оружия Киеву, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, митингующие идут по центральным улицам австрийской столицы. Они несут в руках баннеры со следующими надписями: «Это не наша война, подстрекателей на фронт», «Сегодня оружие, завтра танки, послезавтра твои сыновья», «Агитаторы на фронт».

Также протестующие выступают за нейтралитет и независимую политику Австрии. Некоторые из них держат в руках плакаты со словами «Нет диктатуре ЕС», «Против подстрекательства и за мир».

Многие участники акции несут в руках австрийские флаги. Некоторые держат в руках российские флаги и флаги с голубем — символом мира.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Москва и Киев должны вернуться к переговорам о прекращении боевых действий, даже если на данный момент такой сценарий «кажется безнадежным».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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