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В Курске мужчина выбросил гранату из окна пятого этажа, чтобы спрятать ее от полицейских

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Телеграм-канал «SHOT»

В Курске ранее судимый молодой человек выбросил гранату из окна пятого этажа, чтобы спрятать снаряд от полицейских. В результате правоохранителям пришлось оцепить весь двор, сообщается в Telegram-канале Shot.

Местные жители увидели в руках 27-летнего Павла Завалишина предмет, напоминающий гранату. Они решили вызвать полицию. Мужчина, увидев, что в дверь стучатся сотрудники правоохранительных органов, разобрал боеприпас и выбросил его по частям в окно пятого этажа.

Место происшествия было оцеплено. Во двор приехали саперы, которые смогли найти снаряд. Оказалось, что молодой человек обнаружил оборонительную гранату Ф-1, когда копал окопы в Беловском районе Курской области. Он никому не сказал о своей находке и забрал боеприпас себе. Через какое-то время мужчина решил похвастаться соседям и вышел с гранатой в руках к подъезду.

Нарушителя задержали. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Уточняется, что ранее мужчина уже был судим.

Ранее за автобусной остановкой в Новокузнецке нашли боевые гранаты.

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