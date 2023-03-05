В Москве у секс-работницы украли часы стоимостью 3 млн рублей

В Москве у 32-летней женщины, занимающейся эскортом, украли часы стоимостью почти 3 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Shot.

В столичную полицию с заявлением о краже обратилась 32-летняя секс-работница. Она заявила, что была в гостях в квартире, расположенной в районе Фили-Давыдково. Там в одной из комнат женщина оставила свои наручные часы стоимостью 2,76 млн рублей. Однако через какое-то время они исчезли.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный мужчина зашел в квартиру во время нахождения там девушки. Полицейские сейчас устанавливают его личность.

Ранее житель Омска встретил в больнице наркозависимую девушку, занимавшуюся проституцией, влюбился и спас ее от зависимости. Супруги переехали жить за границу, чтобы бывшая секс-работница смогла пройти курс реабилитации. После этого влюбленные планируют завести ребенка.