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Dawn: полиция приехала в резиденцию экс-премьера Пакистана Имрана Хана с целью его ареста

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Saiyna Bashir/Reuters

Сотрудники полиции приехали в резиденцию бывшего пакистанского премьера и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана с целью его ареста. Об этом сообщает газета Dawn.

По информации издания, силовики приехали в резиденцию политика в городе Лахор, чтобы «взять его под стражу в связи с постоянным отсутствием на судебных заседаниях». Однако из-за того, что Хан был «недоступен», полиция Исламабада, столицы Пакистана, покинула резиденцию политика.

В сентябре Верховный суд Исламабада принял решение предъявить обвинение бывшему премьер-министру Имрану Хану по делу о неуважении к суду.

До этого полиция Пакистана выдвинула обвинения против Хана по делу о нарушении закона о борьбе с терроризмом. Отмечается, что поводом для обвинений стали обещания засудить генерального инспектора полиции и женщину-судью, с которыми политик выступил 20 августа во время недавнего митинга в Исламабаде.

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