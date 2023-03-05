Жительница села в Брянской области рассказала о поддержке российских бойцов

Жители брянского села Сачковичи, расположенного неподалеку от границы с Украиной, поддерживают российских бойцов как могут. Об этом в беседе с РИА Новости заявила местная жительница Вера Романенко.

По ее словам, местные жители стараются помогать бойцам, как могут: «физически, морально и душевно».

«Некоторые девчата от себя, от души готовят для военных, поздравляют с праздниками, на 23 февраля их поздравляли. Приглашали ребят в наш дом культуры на обед», — поделилась Романенко.

Она указала, что люди также организуют патриотические концерты.

Как рассказала женщина, школьники также оказывают поддержку бойцам — они пишут письма на фронт.

Кроме того, Романенко в беседе с агентством призналась, что уже привыкла к нынешней обстановке и довольна жизнью в Сачковичах. Она живет в этом селе с мужем и детьми.

«Живем мы хорошо, правда, постреливают немного, но мы уже привыкли, такая обстановка — мы все понимаем», — сказала женщина.

Она также обратила внимание, что это очень большое село, в котором есть детский сад и школа.

«Детей из приграничных сел привозят заниматься в нашу школу. Привозят из Ропска, Сушанов», — сообщила местная жительница.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что продолжается устранение последствий теракта на территории Климовского района.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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