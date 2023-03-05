В Уфе сотрудница Wildberries вступила в драку с мужчиной, который украл у нее телефон

В Уфе сотрудница Wildberries попыталась задержать мужчину, который украл со склада телефон, сообщается в Telegram-канале Shot.

По словам девушки, неизвестный мужчина в капюшоне зашел в пункт выдачи Wildberries. Он проник на склад и схватил первую попавшуюся коробку, в которой лежал телефон. После совершения преступления злоумышленник попытался скрыться, однако за ним на улицу выбежала сотрудница и набросилась на неизвестного. Она крепко держала его, но мужчине удалось вырваться. Злоумышленник скрылся в неизвестном направлении вместе с телефоном.

Сотрудница сообщила о случившемся в полицию. Она запомнила приметы грабителя и смогла точно описать его. Злоумышленника ищут.

Уточняется, что раньше девушка занималась единоборствами.

Ранее в Новосибирске 16-летняя школьница обезвредила грабителя-рецидивиста болевым приемом. Девушка отобрала телефон, который попытался украсть у нее мужчина.