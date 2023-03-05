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В Огайо прорвало плотину для защиты воды от загрязнения после крушения поезда с химикатами

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CBS News

Телеканал CBS News сообщает о переливе воды через плотину для предотвращения загрязнения воды химикатами.

Плотина была установлена на небольшой реке Лесли Ран в округе Восточная Палестина. Ее возвела железнодорожная компания Norfolk Southern после крушения поезда в Огайо.

Губернатор Огайо Майка Деуайн назвал перелив воды из-за сильных дождей «частью плана по смягчению последствий повышения уровня воды, вызванного сильными дождями».

Отмечается, что «вода из запруженной зоны, которой позволили перелиться, до шторма проверялась на ежедневной основе и показывала очень низкий или не поддающийся обнаружению уровень содержания растворенных загрязняющих веществ», а сама плотина продолжает работать.

Ранее сообщалось, что 5 марта еще один поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в американском штате Огайо.

По словам представителя Norfolk Southern, порядка 20 вагонов сошли с рельсов. В компании отмечают, что никто в результате происшествия не пострадал. Представитель добавил, что на место инцидента направились сотрудники компании, чтобы начать работы по очистке.

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