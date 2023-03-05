Высота сугробов в Москве достигла максимума с начала зимы

В метеобюро Москвы сообщили, что за последние сутки высота снежного покрова в городе выросла с 36 до 41 см, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу бюро.

Рекордную высоту сугроба зарегистрировали в ходе наблюдений на главной метеостанции на ВДНХ. Прошедшей зимой наибольшая высота сугробов была зарегистрирована 20 и 25 февраля, тогда она составляла 38 см.

В Международный женский день в московском регионе ожидаются осадки, оттепель и слякоть.

«Надежды на солнце практически нет, а вот осадки в смешанной фазе, слякоть и оттепели, до 0 — плюс 3 градусов, обеспечены», — подчеркнул ученый центра «Фобос» Михаил Леус. При этом в выходные прогнозируется сильный снегопад с температурой около нуля, а в начале следующей недели, 6-7 марта обещается гололедица и небольшой снег.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.