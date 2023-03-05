В Афинах на митинге в связи с аварией поездов силовики применили слезоточивый газ

В греческой столице митинги в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса переросли в беспорядки, сообщает издание «Athens Voice».

По их данным столкновения сторон произошли на площади Синтагма. Когда участники митинга, а по оценке властей в нем приняли участие более 7,5 тыс. человек, стали расходиться, группы неизвестных с повязками на глазах и противогазах начали бросать в полицейских у стен парламента камни и бутылки с зажигательной смесью, а также запускать в их сторону сигнальные ракеты. В ответ спецназ использовал слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Нарушители убежали в сторону здания ректората Афинского университета. Площадь Синтагму и ближайшие улицы окутали облака слезоточивого газа, поэтому всем участникам митинга пришлось быстро отойти на безопасное расстояние.

Ранее в Греции сообщалось о запланированных забастовках работников железных дорог после катастрофы поездов.

В ночь на 1 марта грузовой и пассажирский поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса. В результате столкновения произошел пожар, три вагона сошли с рельсов. Согласно последним данным количество жертв столкновения поездов достигло 57.

После трагедии был арестован начальник вокзала Ларисы, он уже признал вину, заявив, что ошибочно направил пассажирский поезд на неправильный путь.