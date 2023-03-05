Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Афинах на митинге в связи с аварией поездов силовики применили слезоточивый газ

В греческой столице митинги в связи с катастрофой пассажирского поезда у города Лариса переросли в беспорядки, сообщает издание «Athens Voice».

По их данным столкновения сторон произошли на площади Синтагма. Когда участники митинга, а по оценке властей в нем приняли участие более 7,5 тыс. человек, стали расходиться, группы неизвестных с повязками на глазах и противогазах начали бросать в полицейских у стен парламента камни и бутылки с зажигательной смесью, а также запускать в их сторону сигнальные ракеты. В ответ спецназ использовал слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Нарушители убежали в сторону здания ректората Афинского университета. Площадь Синтагму и ближайшие улицы окутали облака слезоточивого газа, поэтому всем участникам митинга пришлось быстро отойти на безопасное расстояние.

Ранее в Греции сообщалось о запланированных забастовках работников железных дорог после катастрофы поездов.

В ночь на 1 марта грузовой и пассажирский поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса. В результате столкновения произошел пожар, три вагона сошли с рельсов. Согласно последним данным количество жертв столкновения поездов достигло 57.

После трагедии был арестован начальник вокзала Ларисы, он уже признал вину, заявив, что ошибочно направил пассажирский поезд на неправильный путь.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть