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В Усть-Илимске будут судить женщину за убийство любовницы мужа 17 лет назад

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Убившую любовницу мужа жительницу Усть-Илимска планируют судить через 17 лет со дня совершения преступления. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Иркутской области.

Уточняется, что следователи Усть-Илимска завершили расследование в отношении 49-летней уроженки одной из стран ближнего зарубежья, обвиняемой в убийстве. Оно было совершено в 2005 году. В октябре того года подозреваемая в убийстве пришла на встречу с женщиной, в течение несколько месяцев состоявшей в близких отношениях с ее супругом.

Женщины поссорились, в итоге фигурантка расследования взяла топор и стала избивать оппонентку.

От полученных ран женщина умерла на месте происшествия.

При этом выяснилось, что следователи установили личность подозреваемой, задержали, но не арестовали. Потом убившая любовницу мужа скрылась.

Злоумышленницу смогли задержать в Тюмени, она уже этапирована в Иркутскую область.

Ранее на Камчатке мужчина убил брата сожительницы и сжег автомобиль с его телом.

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