Росгвардия сообщила, что в Петербурге мужчина ранил двух прохожих на улице Рубинштейна

Росгвардейцам удалось задержать нетрезвого жителя Петербурга, который устроил стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна. Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

В результате инцидента в историческом центре города пострадали двое прохожих.

Нападение было совершено около 21.40 в субботу, 5 марта, на улице Рубинштейна. Поясняется, что 29-летний пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим.

«Результат событий: двое мужчин с ранением спины и руки госпитализированы...» — пояснили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После задержания злоумышленника отвезли в отдел полиции, у него изъят травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик.

Ранее напавшего в Санкт-Петербурге на омоновца отправили в СИЗО на два месяца. Преступника задержали, им оказался гражданин Узбекистана. Очевидцы рассказали, что перед стрельбой он остановился посреди улицы, включил музыкальную колонку.