В базе розыска МВД появилась карточка предполагаемого соучастника теракта в Брянской области

В базе розыска МВД России разместили карточку Ильи Богданова, который, предположительно, причастен к теракту в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

После ЧП в Брянской области появилась информация, что к инциденту может быть причастен некий Илья Богданов. Кадры с похожим на него человеком были опубликованы в одном из Telegram-каналов антироссийской организации, которая состоит из сбежавших на Украину российских граждан. Журналисты «разглядели» в одном из диверсантов Богданова.

Мужчина с именем Илья Богданов 1988 года рождения появился в базе розыска Министерства внутренних дел.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос на сайте.

Статья не указывается. Кроме того, Богданова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В свою очередь телеканал RT сообщил, что Богданов является бывшим офицером ФСБ, в 2014 году он перешел на украинскую сторону.

Ранее сообщалось, что на подъездах к населенным пунктам Любечане и Сушаны в Брянской области, атакованных диверсантами с Украины, правоохранительными органами выставлены блокпосты.