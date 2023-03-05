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В базе розыска МВД появилась карточка предполагаемого соучастника теракта в Брянской области

МВД объявило в розыск возможного участника диверсии в Брянской области Богданова

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В базе розыска МВД России разместили карточку Ильи Богданова, который, предположительно, причастен к теракту в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

После ЧП в Брянской области появилась информация, что к инциденту может быть причастен некий Илья Богданов. Кадры с похожим на него человеком были опубликованы в одном из Telegram-каналов антироссийской организации, которая состоит из сбежавших на Украину российских граждан. Журналисты «разглядели» в одном из диверсантов Богданова.

Мужчина с именем Илья Богданов 1988 года рождения появился в базе розыска Министерства внутренних дел.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос на сайте.

Статья не указывается. Кроме того, Богданова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В свою очередь телеканал RT сообщил, что Богданов является бывшим офицером ФСБ, в 2014 году он перешел на украинскую сторону.

Ранее сообщалось, что на подъездах к населенным пунктам Любечане и Сушаны в Брянской области, атакованных диверсантами с Украины, правоохранительными органами выставлены блокпосты.

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