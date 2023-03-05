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Фигуранту дела о покушении на диверсию в Свердловской области ужесточили обвинение

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Фигуранту дела о покушении на диверсию в Свердловской области Владлену Меньшикову ужесточили обвинение, сообщили ТАСС в Свердловском областном суде.

Теперь его обвиняют в покушении на диверсию, сотрудничестве с иностранным государством, публичных призывах к террористической деятельности.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заявили, что предотвратили диверсию на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске.

По данным ФСБ, сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя с поличным.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК Российской Федерации (покушение на совершение диверсии).

Также сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала агента Службы безопасности Украины по подозрению в причастности к двум диверсиям на Московской железной дороге (МЖД). Задержан был гражданин Украины 1977 года рождения.

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