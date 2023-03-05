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В Иране жители вышли на протесты из-за отравления девочек в школах

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AP

В Тегеране и ряде других городов Ирана жители вышли на акции протеста из-за серии отравлений школьниц неизвестным токсическим веществом, пишет Reuters.

Отмечается, что девочки жалуются на тошноту и головные боли. Среди пострадавших уже несколько сотен человек, а случаи отравления зафиксировали в 30 школах в 10 из 31 провинции Ирана.

Ранее ЕС расширил персональные санкции против физлиц и организаций Ирана, которые причастны к подавлению протестов в этой стране.

В санкционный список добавлены более 30 физлиц, включая министров культуры и образования Ирана, а также две организации, связанные с иранскими правоохранительными органами.

В санкционный список попал министр культуры Ирана Мохамед Исмаили, причастный к угрозам в адрес деятелей искусства, которые не поддерживают политику властей. Также в списке оказался министр образования Юсефа Нури, которого обвиняют в притеснении студентов.

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