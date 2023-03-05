Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 марта

Облачная погода и температура до минус одного градуса ожидаются в Москве 5 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус одного до плюс одного градуса. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов.

«Облачно <…> местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). Гололедица», — заявили в Гидрометцентре.

Ветер ожидается юго-западный и западный со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление — около 730 мм ртутного столба.

Ранее Вильфанд предрек погоду с «женским характером» 8 Марта в Москве.

Кроме того, он допустил, что в Москве снег будет лежать до апреля.