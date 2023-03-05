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Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 марта

Гидрометцентр: облачная погода и до минус одного градуса ожидаются в Москве 5 марта

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Облачная погода и температура до минус одного градуса ожидаются в Москве 5 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус одного до плюс одного градуса. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов.

«Облачно <…> местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). Гололедица», — заявили в Гидрометцентре.

Ветер ожидается юго-западный и западный со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление — около 730 мм ртутного столба.

Ранее Вильфанд предрек погоду с «женским характером» 8 Марта в Москве.

Кроме того, он допустил, что в Москве снег будет лежать до апреля.

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