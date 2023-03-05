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Кинолог назвал самые тихие породы собак

Кинолог Голубев заявил, что басенджи и дирхаунды – самые тихие породы собак

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Depositphotos

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал РИА Новости, какие есть тихие породы собак.

Одной из таких пород он назвал басенджи. Ее представители практически не лают, а урчат, вздыхают и фыркают. Голубев уточнил, что представители этой породы очень активны и у них сильно выражен охотничий инстинкт. Дома проявляют скромность, но на улице энергичны.

Другой спокойной собакой может стать дирхаунд или шотландская оленья борзая. Эти умные и терпеливые собаки любят детей и не будут лаять по любому поводу, указал кинолог.

Также подходящей породой для любителей тишины могут стать грейхаунды. Это добродушные и одновременно азартные охотники, отметил эксперт.

Кинолог предупредил, что любая собака требует внимания и воспитания, при этом дрессировать нужно даже не расположенных к лаю питомцев.

Ранее Голубев дал несколько советов по воспитанию щенков.

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