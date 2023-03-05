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Вильфанд заявил, что теплее всего 8 марта будет на юге европейской части России и в Приморье

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Depositphotos

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что теплее всего 8 марта будет в Приморском крае и на юге европейской части страны.

«Во Владивостоке 8 марта до 10 градусов тепла и на юге европейской России, конечно же, тоже температура заметно подрастет», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на юге будет от 10 до 15 градусов. Это касается Ростова, Крыма и Краснодарского края.

Ранее Вильфанд заявил, что погода 8 марта в Москве будет переменчивой и необычной, как характер женщины.

Прежде он допустил, что в Москве снег будет лежать до апреля.

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