Times of Israel: полиция Израиля задержала четырех человек во время протестов

В полиции Израиля заявили о задержании четырех человек во время протестов против судебной реформы. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на представителя ведомства.

«Во время этого шествия в связи с нарушением общественного порядка и случаем насилия в отношении сотрудников полиции были задержаны четверо подозреваемых, которые были доставлены в полицейский участок для допроса», — приводит издание его слова.

Ранее организаторы демонстраций в Израиле заявляли, что порядка 400 тыс. человек против судебной реформы вышли на акции протеста по всей стране.

20 февраля сообщалось, что протестующие собрались около здания израильского Кнессета (парламент страны), где было запланировано начало парламентских дебатов по первой части судебной реформы. В полиции Израиля оценивали число участников акции в 20 тыс. человек. Отмечалось, что многие протестующие прибыли на демонстрации из Тель-Авива и центра страны, забиты поезда, едущие в Иерусалим.

Протесты против предлагаемой новым министром юстиции Израиля Яривом Левином длятся уже больше трех месяца. Реформа предполагает изъятие у судебной системы рычагов давления на правительство, что, по мнению протестующих, подрывает основы системы разделения власти на три ветви — законодательную, судебную и исполнительную — и ведет к установлению диктатуры.